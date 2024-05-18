Укренерго: 19 травня відключення світла можливі на Полтавщині та Харківщині

Відключення стосуються як промисловості, так і побутових споживачів

Блекаут (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У двох областях України у неділю, 19 травня, можливі аварійні відключення електроенергії. Про це повідомило Укренерго.

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У компанії зазначили, що протягом доби в Полтавській та Харківській областях можливі аварійні відключення світла. Це стосуватиметься як промисловості, так і побутових споживачів. В інших регіонах України відключення не прогнозуються.

За даними Укренерго, причина відключень – проведення ремонту на енергооб’єктах після російських ударів, які сталися 18 травня.

Вранці 18 травня очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що в ніч проти суботи ворожі безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів, обійшлося без постраждалих.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.

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