Укренерго: 19 травня відключення світла можливі на Полтавщині та Харківщині
Блекаут (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У двох областях України у неділю, 19 травня, можливі аварійні відключення електроенергії. Про це повідомило Укренерго.

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У компанії зазначили, що протягом доби в Полтавській та Харківській областях можливі аварійні відключення світла. Це стосуватиметься як промисловості, так і побутових споживачів. В інших регіонах України відключення не прогнозуються.

За даними Укренерго, причина відключень – проведення ремонту на енергооб’єктах після російських ударів, які сталися 18 травня.

Вранці 18 травня очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що в ніч проти суботи ворожі безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів, обійшлося без постраждалих.

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