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19.01.2019, 14:25

Укридрометцентр сообщил, когда можно наблюдать лунное затмение

Укридрометцентр сообщил, когда можно наблюдать лунное затмение - Фото
Фото: EPA

Жители Украины смогут наблюдать "кровавую луну" утром 21 января

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Жители Украины смогут наблюдать полное лунное затмение, или кровавую луну, утром 21 января. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

По данным Time And Date, затмение начнется в 04:36 по киевскому времени и достигнет пика в 07:12. Около 8 утра затмение завершится, продлившись таким образом 3 часа 20 минут.

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Напомним, это будет последнее полное затмение Луны до 2021 года.

Для жителей США и ряда других стран затмение произойдет 20 января и совпадет с так называемой волчьей луной - первым полнолунием года.

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Теги: затмение, Луна, Укргидрометцентр
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