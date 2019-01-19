Укридрометцентр сообщил, когда можно наблюдать лунное затмение

Фото: EPA

Жители Украины смогут наблюдать полное лунное затмение, или кровавую луну, утром 21 января. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

По данным Time And Date, затмение начнется в 04:36 по киевскому времени и достигнет пика в 07:12. Около 8 утра затмение завершится, продлившись таким образом 3 часа 20 минут.

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Напомним, это будет последнее полное затмение Луны до 2021 года.

Для жителей США и ряда других стран затмение произойдет 20 января и совпадет с так называемой волчьей луной - первым полнолунием года.