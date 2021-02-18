Укрпошта запланировала на 23 февраля выпуск марок об армии Украины – в Генштабе против
18.02.2021, 13:16
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
Укрпошта анонсировала введение в оборот новой серии марок, посвященной Сухопутным войскам Украины. Выпуск запланирован на 23 февраля, однако в Генеральном штабе считают эту дату недопустимой. Об этом говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил.
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По мнению военных, вышеуказанная дата недопустима для продвижения войск – в этот день государство-агрессор, Россия, отмечает "день защитника Отечества" и "день воинской славы РФ".
В Генштабе также отметили, что дата презентации серии марок не была согласована с руководством ВСУ.
Несмотря на это, там предложили свою дату введения марок в оборот – 14 марта, в День украинского добровольца.
СПРАВКА. Ежегодно 14 октября, в один день с Покровом пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества, в стране отмечается День защитника Украины. Этот праздник положил конец советской традиции отмечать День защитника отечества 23 февраля, популярный в России.
- В 2014 году президент Петр Порошенко установил 14 октября, когда празднуется Покрова Пресвятой Богородицы, новым государственным праздником – Днем защитника Украины. Одновременно с этим утратил силу указ президента от 23 февраля 1999 года о дне защитника Отечества.
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