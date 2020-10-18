Укрзалізниця закрывает продажу билетов в Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком

Поезда будут проходить через эти станции без посадки пассажиров

Укрзалізниця прекращает продажу билетов в ряде городов, которые с понедельника войдут в красную зону эпидемиологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В Укрзалізниці сослались на решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Продажу билетов закроют на железнодорожных станциях Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

Поезда будут проходить через эти станции без посадки пассажиров. "Высадка будет проводиться в установленном порядке", – говорится в сообщении.

С понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы – в красной зоне, Киев остается в оранжевой.

В Одесской, Житомирской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Вадим Ребрина

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