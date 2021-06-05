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Умер заместитель командира полка "Азов" по тылу

05.06.2021, 22:30
Умер заместитель командира полка
Александр Павлюк (фото - azov.org.ua)

Сегодня утром, 5 июня, внезапно умер 58-летний старший лейтенант, заместитель командира полка "Азов" по тылу Александр Павлюк с позывным "Чак". Об этом сообщает пресс-служба полка.

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Павлюк отвечал за материально-техническое обеспечение военных.

"Он был настоящим другом для каждого – умел сплачивать людей и находил компромиссы в любых ситуациях", – говорится с сообщении.

О причине смерти замкомандира не сообщается.

Павлюк вступил в ряды "Азова" в 2014 году.

"Уникальные организационные способности Чака позволили практически создать и организовать с нуля тыловое обеспечение полка, за время службы восстановлены и построены военные городки под нужды жизнедеятельности подразделений. Подавляющее большинство инфраструктурных объектов к тому времени построено силами "Азова" за счет помощи волонтеров, привлеченных благодаря деятельности Александра Павлюка", – говорится в сообщении.

За время службы Павлюк был неоднократно награжден высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой от Верховной Рады, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и орденом Даниила Галицкого, сообщили в "Азове".

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Вадим Ребрина
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нацгвардия Азов александр павлюк
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