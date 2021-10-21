Умершим жителям ОРЛО незаконно выплатили пенсий на десять миллионов

В Пенсионный фонд и Фонд социального страхования Луганской области вернули более 10 млн грн выплат "мертвым душам" на оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В 2021 году установлено более 1000 таких случаев.

Это стало возможно из-за того, что власти при пандемии автоматически продлевали действие банковских карт и отменили идентификацию вынужденных переселенцев, сообщают в СБУ.

Эти пенсии и соцвыплаты получали родственники умерших, среди которых были и боевики с "чиновниками" оккупационной власти.

Деньги они обналичивали в так называемых "финцентрах", значительный процент уходил на "налоги" оккупантам.

Сейчас выплаты прекращены, справки умерших аннулированы. Действия квалифицированы как мошенничество, ведется расследование.

На апрель 2021-го Пенсионный фонд получил более 1 млн обращений о выплатах от жителей в оккупации.

В июне омбудсмен Денисова сообщила, что РФ выдала в ОРДЛО почти 600 000 паспортов РФ.

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Виктория Найдёнова

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