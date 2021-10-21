Умершим жителям ОРЛО незаконно выплатили пенсий на десять миллионов
В Пенсионный фонд и Фонд социального страхования Луганской области вернули более 10 млн грн выплат "мертвым душам" на оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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В 2021 году установлено более 1000 таких случаев.
Это стало возможно из-за того, что власти при пандемии автоматически продлевали действие банковских карт и отменили идентификацию вынужденных переселенцев, сообщают в СБУ.
Эти пенсии и соцвыплаты получали родственники умерших, среди которых были и боевики с "чиновниками" оккупационной власти.
Деньги они обналичивали в так называемых "финцентрах", значительный процент уходил на "налоги" оккупантам.
Сейчас выплаты прекращены, справки умерших аннулированы. Действия квалифицированы как мошенничество, ведется расследование.
- На апрель 2021-го Пенсионный фонд получил более 1 млн обращений о выплатах от жителей в оккупации.
- В июне омбудсмен Денисова сообщила, что РФ выдала в ОРДЛО почти 600 000 паспортов РФ.
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