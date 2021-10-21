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Умершим жителям ОРЛО незаконно выплатили пенсий на десять миллионов

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 14:41
Умершим жителям ОРЛО незаконно выплатили пенсий на десять миллионов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Пенсионный фонд и Фонд социального страхования Луганской области вернули более 10 млн грн выплат "мертвым душам" на оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В 2021 году установлено более 1000 таких случаев.

Это стало возможно из-за того, что власти при пандемии автоматически продлевали действие банковских карт и отменили идентификацию вынужденных переселенцев, сообщают в СБУ.

Эти пенсии и соцвыплаты получали родственники умерших, среди которых были и боевики с "чиновниками" оккупационной власти.

Деньги они обналичивали в так называемых "финцентрах", значительный процент уходил на "налоги" оккупантам.

Сейчас выплаты прекращены, справки умерших аннулированы. Действия квалифицированы как мошенничество, ведется расследование.

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Виктория Найдёнова
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