"Уникальный синоптический день": какой будет погода - карта

Сегодня, 2 октября, в Украине будет без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"2 октября в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. Вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха ожидается в пределах + 19, + 24 градусов, порывистый ветер.
В Киеве будет сухо и тепло, в течение дня + 20, +22 градусов.
"Уже 3 октября на западе резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины", - уточнила Диденко.
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