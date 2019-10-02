Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Уникальный синоптический день": какой будет погода - карта

"Уникальный синоптический день": какой будет погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
02.10.2019, 09:22

Синоптики отметили, что в каждой области 2 октября будет солнечно и тепло

Сегодня, 2 октября, в Украине будет без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"2 октября в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. Вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха ожидается в пределах + 19, + 24 градусов, порывистый ветер.

В Киеве будет сухо и тепло, в течение дня + 20, +22 градусов.

"Уже 3 октября на западе резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины", - уточнила Диденко.

Читайте также: Заморозки и ветер. Спасатели предупредили об ухудшении погоды

 

Напишите нам
Наталья Диденко погода карта 2 октября
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 