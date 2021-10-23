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Условия в харьковском городке переселенцев опасны для проживания – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 17:38
Условия в харьковском городке переселенцев опасны для проживания – омбудсмен - Фото
В модульном городке до сих пор живут 175 вынужденных переселенцев (Фото: пресс-служба омбудсмена)

Состояние жилых помещений в харьковском модульном городке для вынужденных переселенцев непригодно для проживания – не хватает вентиляции и пандусов. Об этом сообщает сайт Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

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Во время визита в городок сотрудники Департамента мониторинга равных прав и свобод обнаружили, что состояние помещений "не только непригодно, но даже опасно для проживания".

Из-за отсутствия вентиляции в помещениях душно и образуется конденсат.

Входы не оборудованы пандусами и поручнями, туалеты и кухни тоже не приспособлены для людей на колясках и костылях.

В пресс-службе омбудсмена отмечают, что срок эксплуатации городка, построенного при поддержке немецкого правительства, закончился в 2017-м. Но там до сих пор живут 175 человек, в частности 75 детей. 26 человек – это люди с инвалидностью, в том числе шестеро – дети.

Жалоб от жителей не поступало, отмечают в пресс-службе.

Омбудсмен направит в местные органы власти рекомендации по устранению недостатков.

Условия в харьковском городке переселенцев опасны для проживания – омбудсмен

  • В январе 2015 года в Харькове открыли модульный городок для вынужденных переселенцев, в него входили 10 блоков квартирного типа и три общежития.
  • 27 апреля 2021 года представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что Россия пытается прекратить участие переселенцев в переговорах.

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Виктория Найдёнова
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война Донбасс Харьков переселенец модульный городок
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