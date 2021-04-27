Россия пытается выбросить переселенцев из переговорного процесса по Донбассу – Гармаш

Россия пытается прекратить участие переселенцев в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил в Facebook представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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"Сегодня на неформальной встрече участников консультаций (официальное заседание рабочей группы так и не состоялось) в очередной раз было озвучено предложение работать в "прежнем" составе, то есть "полномочных представителей", к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска (на самом деле из Москвы), соответственно, Михайлову и Мирошника", – написал представитель Донецка в ТКГ.

По мнению Гармаша, цель Кремля – вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев.

"Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом – весь смысл Минска", – считает Гармаш.

По его словам, сегодня позиция представителя Украины в политической рабочей группе ТКГ Андрея Костина оставалась неизменной: участие террористки Майи Пироговой автоматически означает выход украинской стороны из переговорной комнаты.

"Но элементы шантажа путем напоминания о сложности общей геополитической ситуации и военном обострении сегодня уже звучали. Завтра на ТКГ они, наверняка, тоже будут применяться. Посмотрим, насколько устойчивым к ним окажется Леонид Макарович", – написал представитель Донецка в ТКГ.

Он выразил надежду, что "наше руководство, в своем стремлении к миру не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы".

Гармаш подчеркнул, что цель переговоров – не мир любой ценой, а территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, сохранение государственности Украины.

"Субъективизация ОРДЛО (а по сути – "автономия" "ДНР"-"ЛНР") с этой целью никак не коррелируется", – написал представитель Донецка в ТКГ.

В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций "ДНР/ЛНР" и координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.

В ОБСЕ обосновали участие представителей российских боевиков в переговорах "устоявшейся практикой".

17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. По словам Арестовича, в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.

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Наталия Медведева

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