Холодно. В одном из городов включили отопление

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Из-за похолодания в Чернигове городской совет 16 апреля принял решение восстановить теплоснабжение в детских садах и школах. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Ранее отопление в дошкольных учебных заведениях отключили с 12 апреля.

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"Из-за прохладной погоды в последние дни в городском совете приняли решение о возобновлении подачи тепла в детские сады в четверг включительно, а возможно и до конца недели", - отметил заместитель мэра города Александр Ломако.

По его словам, школы начали обогревать 16 апреля.

В мэрии уточнили, что относительно отопления в многоэтажках жители могут обратиться за разъяснениями к теплоснабжающим кампаниям - Тех-Нова и Облтеплокомуненерго, проведя собрание жильцов.

"В случае поступления такой заявки, технической возможности подключить дом к теплу на короткий срок и согласия жильцов конкретного дома с соответствующими финансовыми затратами для восстановления теплоснабжения, такая просьба может быть удовлетворена", - говорится в сообщении.

С 6 апреля централизованное отопление отключили в Киеве. Синоптики прогнозировали потепление с 18 апреля.