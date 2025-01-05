В Дии возобновили доступ еще к четырем услугам после кибератаки на реестры
На портале "Дия" возобновили доступ еще к четырем услугам, которые не работали из-за кибератаки на государственные реестры. Об этом сообщила пресс-служба Дии.
Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) снова работает. Поэтому в Дии возобновляется доступ к ряду функций.
В несколько кликов уже доступны:
→ выдержки о месте жительства детей;
→ актуализация данных о месте жительства детей;
→ зимняя "єПідтримка" для детей;
→ социальные выплаты – субсидии, помощь семьям с детьми.
В пресс-службе портала утверждают, что активно работают над восстановлением всех сервисов совместно с Министерством юстиции.
"О запуске других услуг также оперативно сообщим. Напомним, что Дия не хранит персональные данные, а только подтягивает их из реестров", – говорится в сообщении.
- 4 января 2025 года Министерство юстиции сообщило, что система государственных реестров сделала очередной шаг к полному восстановлению после кибератаки — возобновлена работа ГРАГС.
- Ответственность за взлом государственных реестров в Украине, который произошел 19 декабря 2024 года, взяла на себя группа российских хакеров XakNet Team.