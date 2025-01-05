В Дии возобновили доступ еще к четырем услугам после кибератаки на реестры

Дия не хранит персональные данные, а только подтягивает их из реестров

Дия (Фото: пресс-служба портала)

На портале "Дия" возобновили доступ еще к четырем услугам, которые не работали из-за кибератаки на государственные реестры. Об этом сообщила пресс-служба Дии.

Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) снова работает. Поэтому в Дии возобновляется доступ к ряду функций.

В несколько кликов уже доступны:

→ выдержки о месте жительства детей;

→ актуализация данных о месте жительства детей;

→ зимняя "єПідтримка" для детей;

→ социальные выплаты – субсидии, помощь семьям с детьми.

В пресс-службе портала утверждают, что активно работают над восстановлением всех сервисов совместно с Министерством юстиции.

"О запуске других услуг также оперативно сообщим. Напомним, что Дия не хранит персональные данные, а только подтягивает их из реестров", – говорится в сообщении.

4 января 2025 года Министерство юстиции сообщило, что система государственных реестров сделала очередной шаг к полному восстановлению после кибератаки — возобновлена работа ГРАГС.

Ответственность за взлом государственных реестров в Украине, который произошел 19 декабря 2024 года, взяла на себя группа российских хакеров XakNet Team.