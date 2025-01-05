У Дії відновили доступ ще до чотирьох послуг після кібератаки на реєстри

Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із реєстрів

Дія (Фото: пресслужба порталу)

На порталі "Дія" відновили доступ ще до чотирьох послуг, які не працювали через кібератаку на державні реєстри. Про це повідомила пресслужба Дії.

Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) знову працює. Тож у Дії відновлюють доступ до низки функцій.

У декілька кліків уже доступні:

→ витяги про місце проживання дітей;

→ актуалізація даних про місце проживання дітей;

→ зимова єПідтримка для дітей;

→ соціальні виплати – субсидії, допомога сімʼям із дітьми.

У пресслужбі порталу стверджують, що активно працюють над відновленням усіх сервісів спільно з Міністерством юстиції.

"Про запуск інших послуг також оперативно повідомимо. Нагадаємо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із реєстрів", – йдеться у повідомленні.

4 січня 2025 року Міністерство юстиції повідомило, що система державних реєстрів зробила черговий крок до повного відновлення після кібератаки — відновлено роботу ДРАЦС.

Відповідальність за злам державних реєстрів в Україні, який стався 19 грудня 2024 року, взяла на себе група російських хакерів XakNet Team.