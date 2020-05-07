В Днепре от одной женщины коронавирусом заразились 35 человек

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

6 мая в Днепре выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Все они заразились от одной женщины, которая с 3 мая находится в больнице. Об этом на брифинге в мэрии Днепра заявила медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник.

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"Все эти люди контактны по одной пациентке, которая с 3 мая находится в 21-й больнице", - заявил Сальник, уточнив, что пациентка находится в тяжелом состоянии.

Все 35 инфицированных людей также находятся под наблюдением медиков.

На 09:00 7 мая в Украине подтвержден 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

Сегодня в Минздраве объяснили , откуда в Киево-Печерской Лавре взялись новые больные COVID-19.

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