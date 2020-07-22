В Днепропетровской области коронавирусом заразились сразу 15 священников

Среди заболевших - шесть госпитализированы, другие находятся на самоизоляции

С 17 июля в Днепропетровской области зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Об этом говорится в сообщении Днепропетровского облсовета.

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Среди заболевших - шесть госпитализированы, другие находятся на самоизоляции, сообщает облсовет. Также установлено круг контактных лиц по месту проживания и месту проведения богослужений. Всего - 29 человек, из которых девять имеют положительный результат теста на COVID-19.

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В облсовете не исключают возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан.

"Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в Днепре и Петропавловке за две недели могли участвовать более чем 2000 человек", — сказал руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб.

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За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 60 995 человек, 1534 пациента умерли, 33 172 - выздоровели.

заразились За сутки зафиксировали 829 новых заболевших, умерли 16 пациентов, выздоровели - 973.





Наталия Софиенко

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