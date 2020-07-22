В Днепропетровской области коронавирусом заразились сразу 15 священников
Среди заболевших - шесть госпитализированы, другие находятся на самоизоляции
С 17 июля в Днепропетровской области зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Об этом говорится в сообщении Днепропетровского облсовета.
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Среди заболевших - шесть госпитализированы, другие находятся на самоизоляции, сообщает облсовет. Также установлено круг контактных лиц по месту проживания и месту проведения богослужений. Всего - 29 человек, из которых девять имеют положительный результат теста на COVID-19.
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В облсовете не исключают возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан.
"Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в Днепре и Петропавловке за две недели могли участвовать более чем 2000 человек", — сказал руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб.
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За сутки зафиксировали 829 новых заболевших, умерли 16 пациентов, выздоровели - 973.
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