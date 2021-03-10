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В Ивано-Франковске из-за критической ситуации с COVID-19 обустраивают новый госпиталь

10.03.2021, 19:09
В Ивано-Франковске из-за критической ситуации с COVID-19 обустраивают новый госпиталь - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В Ивано-Франковске, где возникла критическая ситуация со свободными местами в больницах для пациентов с COVID-19, на базе городской поликлиники № 2 обустроят дополнительный госпиталь. Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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11 марта по этому вопросу будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям.

По словам Марцинкива, необходимо двое суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов.

Мэр попросил жителей города и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием. "Потому что сейчас если выписывается каждый день по 25−30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60−70 пациентов в день", — написал он.

  • 9 марта Марцинкив заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе критическая, а местные власти исчерпали все возможности для открытия новых койко-мест в больницах.
  • 9 марта в области было зарегистрировано 502 новых случая коронавируса, днем ранее – 433.

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Вадим Ребрина
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ивано-франковск руслан марцинкив   COVID-19
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