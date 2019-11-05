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В Кабмине пояснили, куда могут передать животных из цирков

В Кабмине пояснили, куда могут передать животных из цирков - Фото
Фото: facebook.com/domchak.andrei
05.11.2019, 17:54

Специальный законопроект, запрещающий использовать животных в цирках, сейчас отозван из парламента

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассказали, куда могут передать животных из государственных цирков в случае запрета на их использование там. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, специальная рабочая группа займется решением вопросов, связанных с передачей таких животных в заповедники, зоопарки и реабилитационные центры.

В Министерстве добавили, что законопроект, запрещающий использование животных в цирках, в настоящее время отозван из парламента из-за прекращения полномочий Рады восьмого созыва. Из-за изменения состава Кабмина готовится согласование документа с профильными госорганами.

  • Как сообщалось, Минкультуры планирует запретить эксплуатацию животных в цирках. В связи с этим министерство прекращает приобретение новых животных для этих учреждений.
  • 17 сентября впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных - это произошло в Одессе.

Читайте также: Более 180 стран запретили продажу слонов в цирки и зоопарки

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