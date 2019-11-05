В Кабмине пояснили, куда могут передать животных из цирков

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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассказали, куда могут передать животных из государственных цирков в случае запрета на их использование там. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, специальная рабочая группа займется решением вопросов, связанных с передачей таких животных в заповедники, зоопарки и реабилитационные центры.

В Министерстве добавили, что законопроект, запрещающий использование животных в цирках, в настоящее время отозван из парламента из-за прекращения полномочий Рады восьмого созыва. Из-за изменения состава Кабмина готовится согласование документа с профильными госорганами.

Как сообщалось, министерство прекращает приобретение новых животных для этих учреждений. Минкультуры планирует запретить эксплуатацию животных в цирках. В связи с этим

17 сентября в первые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных - это произошло в Одессе.

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