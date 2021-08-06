В Киеве в аэропорту "Жуляны" открыли пункт вакцинации от COVID-19

В международном аэропорту "Киев" ("Жуляны") открыли пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Украинцы, которые вылетают или прибывают через аэропорт "Киев" и не привиты ни одной дозой вакцины от COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-о.

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

С 6 по 8 августа пункт будет работать с 17:00 до 22:00. Вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди.

Декларация с семейным врачом для получения прививки не обязательна. Нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

В МОЗ отмечают, что перед вакцинацией не нужно проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2.

5 августа в Украине вакцинировали рекордное число людей – 167 383.

Сегодня центр вакцинации открылся во львовском международном аэропорту.

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Наталия Медведева

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