В Краматорске из-под завалов дома достали тело женщины: погибли пятеро человек – фото
В Краматорске после ночной атаки 22 июня из-под завалов жилой многоэтажки достали тело пятой жертвы. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Враг ударил авиабомбой.
По состоянию на утро 23 июня были обнаружены четыре тела погибших, но после обеда спасатели деблокировали еще тело женщины. В общей сложности из-за российской атаки погибли пять человек. Еще четыре человека получили ранения, среди них 14-летняя девушка.
Аварийно-спасательные работы на месте российского удара, продолжавшиеся почти двое суток, завершены. Разобрано 240 тонн разрушенных конструкций.
- Россия ударила по Славянску и Краматорску в ночь на 22 июня. В Славянске погиб 17-летний парень, повреждены 32 частных дома, горели авто. В Краматорске удар пришелся в жилой дом и промышленную зону.
- В тот же день спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших, а к вечеру достали еще двух погибших женщин.