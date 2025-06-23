В Краматорске из-под завалов дома достали тело женщины: погибли пятеро человек – фото

Краматорск (Фото: ГСЧС)

В Краматорске после ночной атаки 22 июня из-под завалов жилой многоэтажки достали тело пятой жертвы. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Враг ударил авиабомбой.

По состоянию на утро 23 июня были обнаружены четыре тела погибших, но после обеда спасатели деблокировали еще тело женщины. В общей сложности из-за российской атаки погибли пять человек. Еще четыре человека получили ранения, среди них 14-летняя девушка.

Аварийно-спасательные работы на месте российского удара, продолжавшиеся почти двое суток, завершены. Разобрано 240 тонн разрушенных конструкций.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС