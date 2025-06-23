У Краматорську з-під завалів будинку витягнули тіло жінки: кількість загиблих зросла до п'яти
У Краматорську після нічної атаки 22 червня з-під завалів житлової багатоповерхівки дістали тіло п'ятої жертви. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.
Ворог завдав удару авіабомбою.
Станом на ранок 23 червня було знайдено чотири тіла загиблих, але після обіду рятувальники деблокували ще тіло жінки. Загалом через російську атаку загинуло п'ятеро осіб. Ще чотири людини отримали поранення, серед них 14-літня дівчина.
Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, які тривали майже дві доби, завершені. Розібрано 240 тонн зруйнованих конструкцій.
- Росія вдарила по Слов'янську та Краматорську в ніч на 22 червня. У Слов'янську загинув 17-річний хлопець, пошкоджено 32 приватні будинки, горіли авто. У Краматорську удар прийшовся о житловому будинку та промисловій зоні.
- Того ж дня рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих, а під вечір дістали ще двох загиблих жінок.