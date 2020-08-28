В Минобразования объяснили, о чем будет первый урок 1 сентября

В Минобразования определились с темой первого школьного урока этого учебного года

Первый урок для школьников в этому учебном году будет посвящен теме безопасного обучения во время карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

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"Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Первый урок – о правилах респираторной гигиены и как защититься от COVID-19", - объяснили в Минобразования.

Для проведения интерактивного урока Минобразования рекомендует учителям воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами.

Учителя во время первого урока должны объяснить школьникам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина, развенчать мифы о COVID-19, ознакомить с правилами респираторной гигиены, проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за эпидемии.

25 августа Минздрав обновил правила обучения в школах — что изменилось.

27 августа в Киевском горсовете заявили, что если коронавирусом заболеет учитель, то закрыть могут всю школу.

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Арина Толина

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