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В Минобразования объяснили, о чем будет первый урок 1 сентября

28.08.2020, 15:05
В Минобразования объяснили, о чем будет первый урок 1 сентября - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Минобразования определились с темой первого школьного урока этого учебного года

Первый урок для школьников в этому учебном году будет посвящен теме безопасного обучения во время карантина.  Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

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"Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Первый урок – о правилах респираторной гигиены и как защититься от COVID-19", - объяснили в Минобразования.

Для проведения интерактивного урока Минобразования рекомендует учителям воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами.

Учителя во время первого урока должны объяснить школьникам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина, развенчать мифы о COVID-19, ознакомить с правилами респираторной гигиены, проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за эпидемии.

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Арина Толина
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