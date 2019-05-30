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30.05.2019, 17:01

В Минобразования сказали, когда вступит в силу новое правописание

В Минобразования сказали, когда вступит в силу новое правописание - Фото
Фото: pixabay.com

Окончательный вариант новой редакции правописания опубликуют через четыре дня. В образовательный процесс его будут внедрять поэтапно

3 июня финальный текст новой редакции правописания украинского языка будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

С этого момента "рекомендуется использовать нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи".

При этом в ведомстве сообщают, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции правописания. В частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

22 мая Кабинет министров во время заседания правительства утвердил новую редакцию правописания.

С основными изменениями можно ознакомиться тут.

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Теги: минобразования, украинский язык, правописание
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