В Минсоцполитики разъяснили, как получить деньги вместо "пакета малыша"

Чтобы получить специальную социальную карту, нужно будет обратиться в ПриватБанк

В Министерстве социальной политики разъяснили, как получить денежную компенсацию "пакета малыша". Новоиспеченным родителям необходимо будет обратиться в ПриватБанк. Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

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Так, родители либо опекуны должны обратиться в ПриватБанк, заключить договор и открыть счет со специальным режимом использования. После этого они получают специальную социальную карту.

Родители/опекуны в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов.

Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде:

копия свидетельства о рождении ребенка,

копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства),

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком),

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя),

справка из роддома о неполучении единовременного натуральной помощи "пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

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Получатель самостоятельно тратит деньги в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров - средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.

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"Бэби-боксы" - это единоразовое пособие на каждого новорожденного, которое содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем, начали выдавать родителям новорожденных в 2018 году. "Пакет малыша" является безвозвратной социальной помощью. За почти два года, молодым мамам было выдано более 500 000 таких "беби-боксов".

30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки "пакета малыша".

29 июля правительство решило, что родителям будут выдавать 5000 грн вместо "пакета малыша".

Наталия Софиенко

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