В Минсоцполитики разъяснили, как получить деньги вместо "пакета малыша"
Чтобы получить специальную социальную карту, нужно будет обратиться в ПриватБанк
В Министерстве социальной политики разъяснили, как получить денежную компенсацию "пакета малыша". Новоиспеченным родителям необходимо будет обратиться в ПриватБанк. Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.
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Так, родители либо опекуны должны обратиться в ПриватБанк, заключить договор и открыть счет со специальным режимом использования. После этого они получают специальную социальную карту.
Родители/опекуны в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов.
Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде:
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства),
- копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
- копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком),
- копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя),
справка из роддома о неполучении единовременного натуральной помощи "пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).
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Получатель самостоятельно тратит деньги в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров - средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.
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- "Бэби-боксы" - это единоразовое пособие на каждого новорожденного, которое содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем, начали выдавать родителям новорожденных в 2018 году. "Пакет малыша" является безвозвратной социальной помощью. За почти два года, молодым мамам было выдано более 500 000 таких "беби-боксов".
- 30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки "пакета малыша".
- 29 июля правительство решило, что родителям будут выдавать 5000 грн вместо "пакета малыша".
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