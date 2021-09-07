В Минюсте рассказали о работе своей пожизненно заключенной сотрудницы: список обязанностей
Пожизненно заключенная сотрудница Минюста работает помощником Патронатной службы министра Дениса Малюськи, ее основные обязанности связаны с системой исполнения уголовных наказаний. Об этом говорится в ответе пресс-службы Минюста на запрос LIGA.net.
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Пожизненно заключенную сотрудницу Минюста зовут Екатерина Щука. Ее назначили на должность помощника Патронатной службы 4 августа. Был подписан трудовой договор, конкурс не проводился, поскольку он не предусмотрен для этой должности по закону.
В Минюсте женщина выполняет такие обязанности:
– составляет отчеты о состоянии исполнительской дисциплины и проведенной работе по контролю в центральном аппарате и межрегиональных органах Минюста по исполнению уголовных наказаний;
– делает предложения об усовершенствовании взаимодействия между работниками пенитенциарной системы и осужденными;
– делает предложения об улучшении условий в местах лишения свободы.
Пожизненно заключенная работает дистанционно – из Качановской исправительной колонии №54.
По закону, ее нанимал на работу госсекретарь Минюста по представлению Малюськи. Уволить ее могут также по представлению министра через госсекретаря или же в случае увольнения самого министра.
- В апреле 2020-го Малюська заявил, что готов брать на работу пожизненно заключенных. По его словам, многие из них – крайне сдержанные, умные, интеллигентные и начитанные люди.
- 30 августа 2021-го Малюська сообщил, что взял на работу в Минюст женщину, которая осуждена на пожизненное заключение. Министр доволен сотрудницей.
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