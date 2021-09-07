UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минюсте рассказали о работе своей пожизненно заключенной сотрудницы: список обязанностей

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 16:05
В Минюсте рассказали о работе своей пожизненно заключенной сотрудницы: список обязанностей - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Пожизненно заключенная сотрудница Минюста работает помощником Патронатной службы министра Дениса Малюськи, ее основные обязанности связаны с системой исполнения уголовных наказаний. Об этом говорится в ответе пресс-службы Минюста на запрос LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пожизненно заключенную сотрудницу Минюста зовут Екатерина Щука. Ее назначили на должность помощника Патронатной службы 4 августа. Был подписан трудовой договор, конкурс не проводился, поскольку он не предусмотрен для этой должности по закону.

В Минюсте женщина выполняет такие обязанности:

– составляет отчеты о состоянии исполнительской дисциплины и проведенной работе по контролю в центральном аппарате и межрегиональных органах Минюста по исполнению уголовных наказаний;

– делает предложения об усовершенствовании взаимодействия между работниками пенитенциарной системы и осужденными;

– делает предложения об улучшении условий в местах лишения свободы.

Пожизненно заключенная работает дистанционно – из Качановской исправительной колонии №54.

По закону, ее нанимал на работу госсекретарь Минюста по представлению Малюськи. Уволить ее могут также по представлению министра через госсекретаря или же в случае увольнения самого министра.

Смотрите также: Малюська нарисовал на стене Ирпенской тюрьмы граффити по мотивам Бэнкси: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минюст заключенные Денис Малюська пожизненный срок
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 