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"Работает нормально". Малюська взял на работу в Минюст пожизненно заключенную

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 10:07
Денис Малюська (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство женщину, которая осуждена на пожизненное заключение. Об этом он написал в Facebook.

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"Пожизненника (точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", – написал он.

Малюська считает, что работать надо всем работоспособным, а "сидеть на шее у государства" крайне нежелательно.

"В ситуации с пожизненниками это не просто заработок, а и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривень плательщиков налогов", – добавил он.

LIGA.net обратилась в пресс-службу Минюста с просьбой рассказать больше деталей о работе пожизненно заключенной в министерстве.

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Марк Сировой
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