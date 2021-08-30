"Работает нормально". Малюська взял на работу в Минюст пожизненно заключенную

Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство женщину, которая осуждена на пожизненное заключение. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пожизненника (точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", – написал он.

Малюська считает, что работать надо всем работоспособным, а "сидеть на шее у государства" крайне нежелательно.

"В ситуации с пожизненниками это не просто заработок, а и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривень плательщиков налогов", – добавил он.

LIGA.net обратилась в пресс-службу Минюста с просьбой рассказать больше деталей о работе пожизненно заключенной в министерстве.

Читайте также: "Жена говорит, никто не купит". Глава Минюста создал крипто-коллаж, чтобы помочь СИЗО

В апреле 2020-го Малюська заявил, что готов брать на работу пожизненно заключенных. По его словам, многие из них – крайне сдержанные, умные, интеллигентные и начитанные люди.

Смотрите также: Малюська нарисовал на стене Ирпенской тюрьмы граффити по мотивам Бэнкси: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.