Малюська: "Пожизненники" - интеллигентные люди, я таких готов брать на работу

Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр юстиции Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению "крайне сдержанными, умными, интеллигентными, начитанными людьми". Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Огромное количество "пожизненников" они крайне сдержанные, они крайне умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый, непонятно что <...> У кого-то в банде (состоял - ред.), кого-то убили из группы таких же", - заявил министр.

По словам Малюськи, такие люди находятся в тюрьме "десятки лет" и они "даже особо не помнят ту свою жизнь": "Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Принципиально другие. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они самые аккуратные, самые осторожные и не видели другого мира. Это ужасно".

В ноябре 2019 года Малюська заявлял , что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также возможность работы частных СИЗО.

18 апреля Малюська придумал , как улучшить условия в СИЗО. Предложил сделать платные VIP-камеры.