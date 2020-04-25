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Малюська: "Пожизненники" - интеллигентные люди, я таких готов брать на работу

Малюська: "Пожизненники" - интеллигентные люди, я таких готов брать на работу - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.04.2020, 15:09

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что с приговоренными к пожизненному заключению "не проводится необходимая работа"

Министр юстиции Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению "крайне сдержанными, умными, интеллигентными, начитанными людьми". Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

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"Огромное количество "пожизненников" они крайне сдержанные, они крайне умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый, непонятно что <...> У кого-то в банде (состоял - ред.), кого-то убили из группы таких же", - заявил министр.

По словам Малюськи, такие люди находятся в тюрьме "десятки лет" и они "даже особо не помнят ту свою жизнь": "Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Принципиально другие. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они самые аккуратные, самые осторожные и не видели другого мира. Это ужасно".

  • В ноябре 2019 года Малюська заявлял, что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также возможность работы частных СИЗО. 
  • 18 апреля Малюська придумал, как улучшить условия в СИЗО. Предложил сделать платные VIP-камеры.
Владислав Сердюк
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