В Минздраве объяснили, почему не тестируют на коронавирус всех

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Установленный Минздравом алгоритм предусматривает тестирование на COVID-19 только пациентов с определенными симптомами, а не всех желающих. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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Отвечая на вопрос, почему в Украине не тестируют всех пациентов с симптомами респираторной инфекции, Ляшко пояснил, что это установленный Минздравом алгоритм, и в случае его изменения будут тестировать всех.

"Если будет необходимость, мы будем переходить на такую модель тестирований", - сказал он. По его словам, рекомендации ВОЗ и опыт других стран (кроме Кореи) показывают, что тестируют только тех, кто обращается за медпомощью и при наличии симптомов.

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"Это в первую очередь зависит и от нагрузки на систему здравоохранения", - сказал он. Ляшко напомнил, что недавно итальянские медики через СМИ обращались с просьбой не приходить на тестирование в случае, если нет симптомов, поскольку лаборатории не успевают проверять тех, кто подозревает у себя инфекцию, но симптомы отсутствуют.

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