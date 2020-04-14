Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В МОЗ обнародовали подробные данные о смертности от коронавируса в Украине

В МОЗ обнародовали подробные данные о смертности от коронавируса в Украине - Фото
Иллюстративное фото: Filippo Venezia/EPA
14.04.2020, 23:07

Показатель летальности от коронавируса в Украине сейчас составляет 2,9%

В Украине в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек. Сейчас показатель летальности от коронавируса составляет 2,9%, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его данным, 79% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

- сердечно-сосудистые - 74%

- комплекс заболеваний - 29%

- сахарный диабет - 22%

- заболевания легких - 9%

- новообразования - 8%

- заболевания почек - 7%

По данным МОЗ, восемь человек из числа умерших в течение последних двух недель ездили за границу, но "только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19".

Среди умерших от коронавируса - семь медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР, отметили в МОЗ.

По состоянию на 2 апреля, 88% умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет.

  • В Украине по состоянию на 09:00 14 апреля зафиксированы 3372 случаев, 98 из них летальные, выздоровели 119 человекLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
  • Вчера глава МОЗ Максим Степанов заявил, что все 24 человека, умершие от коронавируса в Ивано-Франковской области, были в группе риска или слишком поздно обратились за помощью.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
МОЗ коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 