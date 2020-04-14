В МОЗ обнародовали подробные данные о смертности от коронавируса в Украине

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В Украине в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек. Сейчас показатель летальности от коронавируса составляет 2,9%, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

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По его данным, 79% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

- сердечно-сосудистые - 74%

- комплекс заболеваний - 29%

- сахарный диабет - 22%

- заболевания легких - 9%

- новообразования - 8%

- заболевания почек - 7%

По данным МОЗ, восемь человек из числа умерших в течение последних двух недель ездили за границу, но "только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19".

Среди умерших от коронавируса - семь медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР, отметили в МОЗ.

По состоянию на 2 апреля, 88% умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет.

В Украине по состоянию на 09:00 14 апреля зафиксированы 3372 случаев, 98 из них летальные, выздоровели 119 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.

Вчера глава МОЗ Максим Степанов заявил , что все 24 человека, умершие от коронавируса в Ивано-Франковской области, были в группе риска или слишком поздно обратились за помощью.