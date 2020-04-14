В МОЗ обнародовали подробные данные о смертности от коронавируса в Украине

В Украине в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек. Сейчас показатель летальности от коронавируса составляет 2,9%, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.
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По его данным, 79% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
- сердечно-сосудистые - 74%
- комплекс заболеваний - 29%
- сахарный диабет - 22%
- заболевания легких - 9%
- новообразования - 8%
- заболевания почек - 7%
По данным МОЗ, восемь человек из числа умерших в течение последних двух недель ездили за границу, но "только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19".
Среди умерших от коронавируса - семь медицинских работников.
Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР, отметили в МОЗ.
По состоянию на 2 апреля, 88% умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет.