Ляшко уточнил данные по возрасту умерших от коронавируса украинцев

Замглавы МОЗ Виктор Ляшко оговорился, когда на утреннем брифинге заявил, что все умершие в Украине от коронавируса старше 50 лет. На самом деле таких 88%. Об этом Ляшко сказал в комментарии Украинской правде.
"Переслушал свое выступление. Действительно, я хотел сказать, что эти 88% (умерших - УП) с хроническими - это старше 50 лет, а сначала сказал, что всем им 50 лет, неправильно читается. Я завтра на брифинге это уточню" — сказал Ляшко.
"Среди умерших 15 женщин и пять мужчин. Все они – старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - сказал сегодня утром на брифинге замглавы МОЗ.