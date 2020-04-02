Ляшко уточнил данные по возрасту умерших от коронавируса украинцев

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

Замглавы МОЗ Виктор Ляшко оговорился, когда на утреннем брифинге заявил, что все умершие в Украине от коронавируса старше 50 лет. На самом деле таких 88%. Об этом Ляшко сказал в комментарии Украинской правде.

"Переслушал свое выступление. Действительно, я хотел сказать, что эти 88% (умерших - УП) с хроническими - это старше 50 лет, а сначала сказал, что всем им 50 лет, неправильно читается. Я завтра на брифинге это уточню" — сказал Ляшко.

"Среди умерших 15 женщин и пять мужчин. Все они – старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - сказал сегодня утром на брифинге замглавы МОЗ.

По данным Минздрава , из 20 умерших от COVID-19 трое (мужчина и две женщины) были младше 50 лет, 17 - старше.

данным Минздрава Сегодня в ВОЗ заявили , что более 95% тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет. Большей части из них было больше 80 лет.