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Ляшко уточнил данные по возрасту умерших от коронавируса украинцев

Ляшко уточнил данные по возрасту умерших от коронавируса украинцев - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
02.04.2020, 23:40

Не все умершие от COVID-19 в Украине старше 50 лет

Замглавы МОЗ Виктор Ляшко оговорился, когда на утреннем брифинге заявил, что все умершие в Украине от коронавируса старше 50 лет. На самом деле таких 88%. Об этом Ляшко сказал в комментарии Украинской правде.

"Переслушал свое выступление. Действительно, я хотел сказать, что эти 88% (умерших - УП) с хроническими - это старше 50 лет, а сначала сказал, что всем им 50 лет, неправильно читается. Я завтра на брифинге это уточню" — сказал Ляшко.

"Среди умерших 15 женщин и пять мужчин. Все они – старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - сказал сегодня утром на брифинге замглавы МОЗ.

  • По данным Минздрава, из 20 умерших от COVID-19 трое (мужчина и две женщины) были младше 50 лет, 17 - старше.
  • Сегодня в ВОЗ заявили, что более 95% тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет. Большей части из них было больше 80 лет.

Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко коронавирус COVID -19
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