В Одесской области состояние воды возле четырех пляжей ухудшилось

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Состояние морской воды вблизи крупнейших пляжей Одесской области, в частности, в гидропарке "Лузановка" и в местах массового отдыха курортной Затоки, ухудшилось и не соответствует гигиеническим требованиям. Об этом сообщает ГУ Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины.

Для исследования отобрали воду с 22 пляжей. Состояние воды рядом с большинством пляжей соответствует гигиеническим требованиям. Кроме рекреационной зоны Одессы - пляж "Лузановка" и рекреационных зон поселка Затока - пляжей "Центральный", "Солнечный", поселка Сергеевка – "Сельского пляжа".

По состоянию на 17 июля температура воды у побережья Одессы составляет 22°С.

26 июня сообщалось, что семь муниципальных пляжей Киева получили экологические сертификаты – международный знак отличия Голубой флаг.

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