Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.06.2019, 17:28

Семь пляжей Киева получили международную награду

Семь пляжей Киева получили международную награду - Фото
Фото: depositphotos.com

Голубой флаг получили пляжи "Веселка", "Венеция", "Галерный", "Молодежный", "Детский" и "Пуща-Водица"

Семь муниципальных пляжей Киева получили экологические сертификаты – международный знак отличия Голубой флаг. Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

Голубой флаг получили пляжи "Веселка", "Венеция", "Галерный", "Молодежный", "Детский" и "Пуща-Водица".

"Это (получение знака отличия – ред.) означает, что пляж отвечает международным критериям и требованиям сервиса. В целом, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32-м критериям", - пояснил Пантелеев.

Для сравнения, в 2017-м только три пляжа получили Голубой флаг.

По словам замглавы КГГА, планируется завершение капитальных ремонтов на пляжах "Троещина", "Чорторый" и "Галерный".

15 мая Киевсовет опубликовал список пляжей, пригодных для купания и водоемов, не рекомендуется для купания.

Читайте также: На пляжах Киева нашли кишечную палочку

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, КГГА, пляж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 