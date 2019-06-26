Семь пляжей Киева получили международную награду

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Семь муниципальных пляжей Киева получили экологические сертификаты – международный знак отличия Голубой флаг. Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

Голубой флаг получили пляжи "Веселка", "Венеция", "Галерный", "Молодежный", "Детский" и "Пуща-Водица".

"Это (получение знака отличия – ред.) означает, что пляж отвечает международным критериям и требованиям сервиса. В целом, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32-м критериям", - пояснил Пантелеев.

Для сравнения, в 2017-м только три пляжа получили Голубой флаг.

По словам замглавы КГГА, планируется завершение капитальных ремонтов на пляжах "Троещина", "Чорторый" и "Галерный".

15 мая Киевсовет опубликовал список пляжей, пригодных для купания и водоемов, не рекомендуется для купания.

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