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15.05.2019, 17:39

Пляжный сезон. Киевсовет сказал, где можно купаться

Пляжный сезон. Киевсовет сказал, где можно купаться - Фото
Фото: ЕРА

Киевсовет опубликовал список пляжей, где можно купаться и где - не рекомендуется

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Киевская городская государственная администрация определила лучшие пляжи для купания и перечень водоемов, не рекомендуемых для купания. Перечень опубликован пресс-службой КГГА.

Пляжи, пригодные для купания:

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Черторой (р. Днепр, возле парка Муромец), 

Вербный (озеро Вербное, ул. Приозерная), 

Пуща-Водица (пруд Горащиха, на р. Котурка, 8-я линия в Пуще-Водице), 

Венеция (пролив Венецианский, остров Долобецкий), 

Детский (пролив Венецианский, остров Венецианский), 

Золотой (р. Днепр, остров Венецианский), 

Молодежный (р. Десенка, остров Долобецкий), Передмостна Слободка (р. Днепр, остров Венецианский), 

Радуга (озеро Радуга, ул. Радужная), 

Тельбин (озеро Тельбин, проспект Павла Тычины), 

Центральный (р. Днепр, остров Труханов), 

Радуга (Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская), 

Галерный (залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская), 

Троещина (залив р. Десенка, ур. Вербняки, ул. Оноре де Бальзака).

Пляжи, на которых рекомендуется отдых без купания:

Зона отдыха Белая на озере Белое (проспект Героев Сталинграда), 

Верхняя на заливе Собачье Устье (ул. Приречная), 

Наталка на заливе Наталка (ул. Приречная), 

Редьчина на озере Редьчине (ул. Богатырская), 

Городская на пруду Городской (4-я линия в Пуще-Водице), 

Березняки на Днепре (Днепровская набережная), 

Довбычка на реке Десенка (остров Труханов), 

Лесная на озере Лесное (ДВРЗ), 

Русановская коса на Русановской протоке (Русановская набережная), 

Русановский канал на ул. Энтузиастов, 

Алмазная на озере Алмазное (ул. Пуховская), 

Осокорки на Днепре (ул. Малоземельная), 

Солнечная на ул. Ревуцкого, 

Совская балка на ул. Петра Радченко, 

Святошино на пруду № 14 на реке Нива (ул. Верховинная), 

Голубой на проспекте Георгия Гонгадзе, 

Синеозерная на проспекте Правды,

Горбачиха на Русановской протоке (ур. Горбачиха).

"Городские сужбы настойчиво просят киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому", - говорится также сообщении КГГА.

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Теги: киев, КГГА, пляжи
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