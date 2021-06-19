В одной из больниц уже не хватает свободных коек. В Харькове растет число отравившихся

В Харькове продолжает расти количество отравившихся – общее число пострадавших составляет 78 человек, сообщает пресс-служба местного горсовета. По информации ГСЧС, на 19 июня были госпитализированы 67 человек, из них 14 детей.

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Основная больница Харькова сейчас перепрофилирована под заболевших коронавирусом, поэтому людей с отравлениями доставляют в больницу № 31, однако местные власти говорят, что там заканчиваются места.

"Уже не хватает мест, там 30 коек. Уже четырех людей увезли в Валковскую центральную районную больницу, там есть инфекционное отделение – туда взрослых увезли", – отметила заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан в комментарии Суспильному.

В Харьковской прокуратуре заявили, что дело о массовом отравлении жителей города находится у них на контроле. Открыто уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

17 июня 2021 года в Харькове произошло массовое отравление. Сообщалось о 25 госпитализированных.

На следующий день число пострадавших выросло до 54.

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Дарья Мостовая

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