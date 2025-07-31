В Офисе президента объяснили принятые изменения по отпускам для военных
Норма о дополнительных 14 днях отпуска существовала и раньше, но была отменена для военных после начала полномасштабной войны. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса объяснил, что означает законопроект № 13235, за который проголосовала Верховная Рада 31 июля.
По его словам, раньше у всех было 30 дней отпуска. Поддержанный законопроект добавил норму для участников боевых действий на еще 14 дней отпуска в год.
Что касается гарантированных 15 дней отпуска в год для военных, то раньше такой нормы не было.
"Могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные – в зависимости от возможностей в подразделении" – отметил Палиса.
В дополнение к этому прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно. Также заместитель главы ОП напомнил о наличии 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам для военных и дополнительных дней на дорогу к каждому виду отпуска.
- 1 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.
- 31 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 13235. В документе сказано, что военный может отказаться от обязательных 15 суток отпуска только по собственному желанию.
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