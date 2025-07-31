В Офісі президента пояснили прийняті зміни щодо відпусток для військових

За словами Паліси, раніше командир міг не відпустити військового у відпустку навіть на 15 діб

Павло Паліса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

Норма про додаткові 14 днів відпустки існувала і раніше, але була скасована для військових після початку повномасштабної війни. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса пояснив, що означає законопроєкт № 13235, за який проголосувала Верховна Рада 31 липня.

За його словами, раніше в усіх було 30 днів відпустки. Підтриманий законопроєкт додав норму для учасників бойових дій на ще 14 днів відпустки на рік.

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Щодо гарантованих 15 днів відпустки на рік для військових, то раніше такої норми не було.

"Могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта – залежно від можливостей у підрозділі", – зазначив Паліса.

На додачу до цього пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку. Також заступник голови ОП нагадав про наявність 10 днів відпустки за сімейними обставинами для військових та додаткових днів на дорогу до кожного виду відпустки.