В октябре украинцев ждут "длинные выходные": сколько будем работать и отдыхать

В октябре 2021 года будет 11 выходных. Основное событие следующего месяца – День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября. Календарь будней/выходных показала газета Бухучет.

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В этом году День защитника Украины попадает на четверг, поэтому следующий день, пятница 15 октября, также будет нерабочим – его придется отработать в субботу 23 октября.

Ранее в Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это "типично советской традицией".

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Выходные – 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30, 31 октября.

Таким образом, в октябре 2021 будет 20 рабочих дней, причем 13 октября – сокращенный на 1 час.

СПРАВКА. День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября, в один день с Покровом пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. Этот праздник положил конец советской традиции отмечать День защитника отечества 23 февраля, популярный у оккупантов – в России.

На октябрь попадают такие праздники и события:

1 октября – Международный день музыки

1 октября – Международный день пожилых людей

1 октября – Всемирный день улыбки

1 октября – День ветерана

2 октября – Всемирный день борьбы с алкоголизмом

3 октября – День учителя

3 октября – День признания вирусов

3 октября – День замены обычной лампочки на энергосберегающую

4 октября – Международный день врача

4 октября – Всемирный день животных

8 октября – День юриста Украины

10 октября – Всемирный день психического здоровья

13 октября – День без бюстгальтера

14 октября – День защитника Украины

15 октября – Всемирный день мытья рук

16 октября – Всемирный день анестезиолога

16 октября – Всемирный день здoрoвoгo питания

23 октября – День работника рекламы

23 октября – День перемен к лучшему

24 октября – День ООН

25 октября – День маркетолога

26 октября – День интерсекс-людей

27 октября – Всемирный день трудотерапии

28 октября – День освобождения Украины oт фашистских захватчиков

31 октября – Международный день Черного моря

31 октября – День автомобилиста

31 октября – Переход на зимнее время

Работа в выходные: в Госслужбе занятости разъяснили нюансы трудовых прав.

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Евгений Пилипенко

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