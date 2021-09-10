В октябре украинцев ждут "длинные выходные": сколько будем работать и отдыхать
В октябре 2021 года будет 11 выходных. Основное событие следующего месяца – День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября. Календарь будней/выходных показала газета Бухучет.
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В этом году День защитника Украины попадает на четверг, поэтому следующий день, пятница 15 октября, также будет нерабочим – его придется отработать в субботу 23 октября.
Ранее в Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это "типично советской традицией".
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Выходные – 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30, 31 октября.
Таким образом, в октябре 2021 будет 20 рабочих дней, причем 13 октября – сокращенный на 1 час.
На октябрь попадают такие праздники и события:
1 октября – Международный день музыки
1 октября – Международный день пожилых людей
1 октября – Всемирный день улыбки
1 октября – День ветерана
2 октября – Всемирный день борьбы с алкоголизмом
3 октября – День учителя
3 октября – День признания вирусов
3 октября – День замены обычной лампочки на энергосберегающую
4 октября – Международный день врача
4 октября – Всемирный день животных
8 октября – День юриста Украины
10 октября – Всемирный день психического здоровья
13 октября – День без бюстгальтера
14 октября – День защитника Украины
15 октября – Всемирный день мытья рук
16 октября – Всемирный день анестезиолога
16 октября – Всемирный день здoрoвoгo питания
23 октября – День работника рекламы
23 октября – День перемен к лучшему
24 октября – День ООН
25 октября – День маркетолога
26 октября – День интерсекс-людей
27 октября – Всемирный день трудотерапии
28 октября – День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
31 октября – Международный день Черного моря
31 октября – День автомобилиста
31 октября – Переход на зимнее время
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