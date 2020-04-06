В ООН призывают запретить рынки по продаже диких животных

Иллюстративное фото: Wu Hong/EPA

Чтобы избежать пандемий в будущем, странам лучше закрыть рынки по продаже диких животных сейчас, заявила и.о. исполнительного секретаря Конвенции Организации объединенных наций по вопросам биоразнообразия Элизабет Марума Мрема. Об этом пишет The Guardian.

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В качестве примера такой торговли она привела рынок диких животных в Ухане, который стал возможной отправной точкой для распространения вируса SARS-coV-2.

По мнению и.о. исполнительного секретаря, между разрушением природы и человеческими болезнями "существует четкая связь". Элизабет Марума Мрема призвала беречь природу, потому что, "если мы не позаботимся о природе, она позаботится о себе сама".

В то же время, для некоторых африканских племен такие рынки - единственный источник доходов. Об этом нужно помнить и предложить таким людям какую-то альтернативу. Иначе рынки по продаже диких животных продолжат существование, но уже в тени, отметила представительница ООН.

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27 февраля Минздрав допустил, что промежуточными носителями коронавируса могут быть домашние животные.

2 марта Госпродпотребслужба временно запретила ввозить животных в Украину из Китая.

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