Промежуточными носителями коронавируса могут быть домашние животные - Минздрав

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (фото - пресс-служба NIAID)

Промежуточными животными-носителями коронавируса COVID-19 могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали вирусологи. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Медики подчеркивают: наиболее вероятные природные резервуары для этого вируса - летучие мыши. Но считается, что патоген преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

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Минздрав также пишет, что коронавирусы в целом очень стабильны в замороженном состоянии: могут выживать до двух лет при -20°C. К примеру, при 4°C MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром) может оставаться жизнеспособным до 72 ч.

ПРИМЕЧАНИЕ. Строго говоря, COVID-19 - не вирус; так называется сама потенциально тяжелая острая респираторная коронавирусная инфекция. Которую вызывает вирус SARS-CoV-2 (первоначально назывался 2019-nCoV).

Однако коронавирусы чувствительны к температуре приготовления пищи (70°C), потому следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения, а с сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.

Опыты с SARS-CoV (вызывает Тяжелый острый респираторный синдром, SARS) и MERS-CoV показывают, что они сохраняются на поверхностях нескольких дней в зависимости от комбинации параметров: температуры, влажности и освещенности.

Их можно уничтожить наиболее применяемыми методами очистки и дезинфекции, "и пока нет никаких признаков того, что SARS-Cov-2 ведет себя по-другому", резюмируют медики.

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