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Предлагают самолет и деньги. "Шахтер" готов поддержать украинцев из Уханя

Предлагают самолет и деньги. "Шахтер" готов поддержать украинцев из Уханя - Фото
Андрей Пятов (Фото: EPA)
21.02.2020, 23:33

ФК "Шахтер" готов отдать эвакуированным украинцам деньги, полученные за билеты на матч с "Бенфикой", и клубный самолет – вывезти оставшихся в Ухане

Капитан команды "Шахтер" Андрей Пятов заявил, что клуб готов отправить свой самолет в Китай, чтобы забрать украинских граждан, остающихся в Ухане. Об этом сообщается на сайте клуба. 

Пятов отметил, что клуб готов пожертвовать на обеспечение комфортных бытовых условий эвакуированным из Китая украинцам, которые сейчас живут в обсервации в Новых Санжарах, деньги, вырученные от продажи билетов на состоявшийся 20 февраля матч с "Бенфикой".

Кроме того, капитан "Шахтера" сказал, что футболисты слышали историю об Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться, потому что не разрешили лететь ее собаке.

"Решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", – сказал Пятов.

Тема дня: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

Медведева Наталия
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