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В Китае после вспышки COVID-19 снова открывают рынки с летучими мышами – Fox

В Китае после вспышки COVID-19 снова открывают рынки с летучими мышами – Fox - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.04.2020, 11:07

Китайские дикие рынки, на которых можно купить почти любое местное и не только экзотическое животное, возобновляют работу после пережитой вспышки

На китайских диких рынках свободно продавали летучих мышей, ящериц, змей и рыбу, но после начала эпидемии коронавируса их закрыли: по одной из версий, вирус передался человеку именно от рукокрылых. Теперь, когда волна COVID-19 в Китае пошла на спад, их частично открывают снова, сообщает прореспубликанский канал США Fox News.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США считают, что пандемия коронавируса была спровоцирована именно такими рынками. Животных забивают прямо на месте, поэтому там хватает крови, грязи и фекалий, утверждает источник. 

Вчера, 2 апреля, сенатор США Линдси Грэм отправил китайскому послу в Штатах письмо, чтобы тот повлиял на ситуацию с дикими рынками и убедил власти Китая закрыть их. 

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Дарья Мостовая
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