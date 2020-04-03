В Китае после вспышки COVID-19 снова открывают рынки с летучими мышами – Fox

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На китайских диких рынках свободно продавали летучих мышей, ящериц, змей и рыбу, но после начала эпидемии коронавируса их закрыли: по одной из версий, вирус передался человеку именно от рукокрылых. Теперь, когда волна COVID-19 в Китае пошла на спад, их частично открывают снова, сообщает прореспубликанский канал США Fox News.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США считают, что пандемия коронавируса была спровоцирована именно такими рынками. Животных забивают прямо на месте, поэтому там хватает крови, грязи и фекалий, утверждает источник.

Вчера, 2 апреля, сенатор США Линдси Грэм отправил китайскому послу в Штатах письмо, чтобы тот повлиял на ситуацию с дикими рынками и убедил власти Китая закрыть их.

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11 марта в Ухане после спада эпидемии закрыли все временные госпитали.

19 марта китайские эксперты здравоохранения заявили, что при отсутствии новых зараженных карантин могут постепенно снять.

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