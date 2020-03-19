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Новых зараженных в Ухане – всего по одному в день: карантин могут снять в апреле

Новых зараженных в Ухане – всего по одному в день: карантин могут снять в апреле - Фото
Медик проводит дезинфекцию в госпитале Уханя (фото - ЕРА)
19.03.2020, 07:15

11-миллионный город в Китае почти два месяца под карантином, который начнут снимать через две недели после крайнего диагностированного случая

Карантин в Ухане, где началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, можно будет постепенно снять, если в течение двух недель после последнего зарегистрированного случая заражения в городе не будет новых больных. Это может произойти в апреле, пишет газета China Daily, цитируя одного из ведущих экспертов страны в области здравоохранения Ли Ланьцзюань.

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"Мы ожидаем, что новые случаи перестанут появляться в середине–конце марта", – отметила эксперт.

Тем не менее, говорит она, для предотвращения повторной вспышки потребуются строгие меры по контролю и профилактике заболевания. "В дополнение к РНК-тесту фекалии также нужно проверять перед выпиской, чтобы убедиться, что пациент вылечен", - отметила эксперт. Излечившиеся должны быть в самоизоляции еще две недели, подчеркнула Ли.

Для купирования вспышки Ухань с 23 января находится под полным карантином. Пиковое число диагностированных заражений в городе спало с почти 4000 в день до одного случая в понедельник, вторник и среду. Вчера во всем Китае было всего 34 новых случая – и все "импортные".

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"Благодаря национальной мобилизации, эффективной идентификации и изоляции источников инфекции мы взяли под контроль эпидемию всего за два месяца", - сказала эксперт. Другие страны с эпидемией, говорит она, могут также сдержать вирус, если власти там пойдут на решительные меры.

Сейчас основная проблема Китая - предотвращение ввоза новых случаев COVID-19: "Все люди должны быть изолированы на 14 дней, если они из стран или регионов, где сообщается о вспышке".

Евгений Пилипенко
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