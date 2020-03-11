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Коронавирус. В Ухане закрыли все временные больницы после спада эпидемии

Коронавирус. В Ухане закрыли все временные больницы после спада эпидемии - Фото
Ухань (Фото: EPA)
11.03.2020, 20:32

В Ухане, где впервые был зарегистрирован коронавирус SARS-CoV-2, закрыли все 16 временных госпиталей

В Ухане, где впервые был зарегистрирован коронавирус SARS-CoV-2, закрыли все 16 временных госпиталей, где размещали инфицированных COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа.

Последние остававшиеся открытыми две больницы закрыли 10 марта, лечившиеся там 49 человек вышли из госпиталя в 15:30 по местному времени.

Член Китайской инженерной академии Чжан Боли подчеркнул, что закрытие всех временных больниц свидетельствует о спаде эпидемии в городе, который оказался эпицентром распространения коронавируса, где его обнаружили впервые.

Отмечается, что в целом все больницы приняли более 13 000 пациентов, доказали свою эффективность и справились с задачей.

Ухань, в котором проживает 11 млн человек, закрыли на карантин 23 января. Там не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения.

24 февраля Китай позволил здоровым людям, не имеющих симптомов инфицирования коронавирусом, выезжать из Уханя, если у них есть уважительные причины. Но город остается изолированным.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • В Украине пока зафиксирован один случай заболевания COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения коронавирусом. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

Читайте также: Коронавирус. ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 в мире

Медведева Наталия
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