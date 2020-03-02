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Коронавирус. В Украину временно запретили ввозить животных из Китая

Коронавирус. В Украину временно запретили ввозить животных из Китая - Фото
Иллюстративное фото: EPA
02.03.2020, 21:52

Госпродпотребслужба временно запретила привозить в Украину животных из Китая

На территории Украины введен временный запрет на ввоз животных из Китая. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что временно запрещен ввоз домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных.

В Госпродпотребслужбе объяснили запрет стремлением минимизировать риски заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19. Решение было принято в соответствии со статьями 33 и 96 закона о ветеринарной медицине, с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ.

Сообщается, что, по данным ВОЗ, в Гонконге зарегистрировали заболевание SARS-CoV-2 (коронавирус COVID-19) у собаки – животное содержалось в том же доме, где был зафиксирован короновирус у его владельца.

  • 28 февраля правительство Гонконга сообщило, что у собаки пациента с коронавирусом COVID-19 обнаружили "низкий уровень" вируса.
  • 19 февраля гражданка Украины Анастасия Зинченко отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку.
  • 21 февраля капитан команды "Шахтер" Андрей Пятов заявил, что клуб готов отправить свой самолет в Китай, чтобы забрать Анастасию и других украинских граждан, остающихся в Ухане.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.
Медведева Наталия
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