Коронавирус. В Украину временно запретили ввозить животных из Китая

Иллюстративное фото: EPA

На территории Украины введен временный запрет на ввоз животных из Китая. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что временно запрещен ввоз домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных.

В Госпродпотребслужбе объяснили запрет стремлением минимизировать риски заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19. Решение было принято в соответствии со статьями 33 и 96 закона о ветеринарной медицине, с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ.

Сообщается, что, по данным ВОЗ, в Гонконге зарегистрировали заболевание SARS-CoV-2 (коронавирус COVID-19) у собаки – животное содержалось в том же доме, где был зафиксирован короновирус у его владельца.