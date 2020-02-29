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В Гонконге заподозрили коронавирус у собаки

В Гонконге заподозрили коронавирус у собаки - Фото
Иллюстративное фото: EPA
29.02.2020, 09:13

В Гонконге у собаки пациента, заболевшего коронавирусом, зафиксирован "слабый положительный" результат теста

У собаки пациента с коронавирусом COVID-19 обнаружили "низкий уровень" вируса, заявило вчера, 28 февраля, правительство Гонконга, сообщает Bloomberg.

После тестирования собаки на коронавирус был получен "слабый положительный" результат. Врачи проведут новые тесты, чтобы выяснить, действительно ли собака инфицирована, или это стало результатом попадания вируса в ее пасть и нос.

Собака была отправлена в карантин. Власти рекомендовали отправлять в карантин домашних животных пациентов, у которых обнаружен коронавирус.

На данный момент есть предположения, что вирус мог быть передан людям от летучих мышей, но доказательств того, что им могут быть заражены домашние животные, пока нет. Если заболевание у собаки в Гонконге подтвердится, это станет первым зафиксированным случаем заражения.

Читайте также: Еще пять стран. ВОЗ предупредила о распространении коронавируса по всему миру

Денис Юдин
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