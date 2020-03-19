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В полиции пояснили, что делать при незаконном увольнении из-за карантина

В полиции пояснили, что делать при незаконном увольнении из-за карантина - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
19.03.2020, 19:05

В полиции посоветовали в случае незаконного увольнения обращаться на 102 или писать заявление

За незаконное увольнение сотрудника, кроме штрафа, может грозить лишение права занимать определенные должности или исправительные работы сроком до двух лет. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.

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В случае незаконного увольнения Цуцкиридзе посоветовал обращаться на 102 или писать заявление в полицию по статье 172 (Грубое нарушение законодательства о труде) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 - 51000 грн) или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет , пояснил Цуцкиридзе.

Кроме этого может быть применена статья 173 (Грубое нарушение соглашения о труде) УК.

По словам замглавы Нацполиции, в случае, если между работником и работодателем заключен договор, работодатель не может уволить сотрудника «под предлогом карантина».

Цуцкиридзе заверил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства.

  • В связи с введением карантина и жесткими ограничениями в транспортном сообщении власти попросили работодателей максимально обеспечить возможность для своих работников выполнять обязанности удаленно. Люди в некоторых городах требуют возобновления движения транспорта.
  • В то же время появилась информация, что на многих предприятиях руководство вынуждает работников писать заявления об увольнении по собственному желанию. Президент Владимир Зеленский заявил, что это незаконно.

Ребрина Вадим
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