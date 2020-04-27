В поминальные дни кладбища посетили только 13 000 украинцев

Прихожане в церкви на Пасху (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

На Пасху и в поминальные дни кладбища посетили всего 13 000 украинцев, тогда как в предыдущие годы - 5-7 млн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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В ОП считают, что украинцы очень ответственно относятся к карантину, в частности, к ограничениям на посещение кладбищ в поминальные дни.

По данным Министерства развития общин и территорий, в этом году на католическую и православную Пасху, а также в поминальные дни, кладбища посетили 13 000 украинцев. При этом в предыдущие годы эта эта цифра достигала 5-7 млн.

14 апреля стало известно, что в поминальные дни все кладбища в Киеве будут закрыты.

19 апреля президент Зеленский сообщил, что только 130 000 человек приняло участие в пасхальных службах.

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