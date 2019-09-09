В прокуратуре уточнили, кого допросят, помимо Сенцова и Кольченко

Прокуратура Автономной республики Крым намерена допросить не только Олега Сенцова и Александра Кольченко, а и еще ряд лиц, освобожденных из российского плена. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный.
По его информации, следственные и процессуальные действия будут проводиться также с каждым освобожденным моряком (всего их 24, - ред.), а также Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым. Каждый из них, по словам прокурора, является потерпевшим в уголовных производствах. А свидетельства освобожденных украинцев станут весомым доказательством совершения Россией преступлений в оккупированном Крыму. В том числе, и военных, уточнил Поночевный.
Читайте также: Мать Сенцова: Скажу ему, спасибо, сынок, что все выдержал - видео