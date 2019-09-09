В прокуратуре уточнили, кого допросят, помимо Сенцова и Кольченко

Встреча освобожденных украинцев в аэропорту (Фото: пресс-служба президента)

Прокуратура Автономной республики Крым намерена допросить не только Олега Сенцова и Александра Кольченко, а и еще ряд лиц, освобожденных из российского плена. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный.

По его информации, следственные и процессуальные действия будут проводиться также с каждым освобожденным моряком (всего их 24, - ред.), а также Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым. Каждый из них, по словам прокурора, является потерпевшим в уголовных производствах. А свидетельства освобожденных украинцев станут весомым доказательством совершения Россией преступлений в оккупированном Крыму. В том числе, и военных, уточнил Поночевный.

7 сентября текущего года Сенцов и Кольченко были освобождены и вернулись в Украину вместе с другими политзаключенными и плененными в Керченском проливе моряками.

были освобождены и вернулись в Украину Сегодня стало известно, что прокуратура АРК намерена допросить крымчан по делу об их похищении в апреле 2014 года.

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