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В прокуратуре уточнили, кого допросят, помимо Сенцова и Кольченко

В прокуратуре уточнили, кого допросят, помимо Сенцова и Кольченко - Фото
Встреча освобожденных украинцев в аэропорту (Фото: пресс-служба президента)
09.09.2019, 20:54

Прокуратура намерена пообщаться с освобожденными из российского плена украинцами

Прокуратура Автономной республики Крым намерена допросить не только Олега Сенцова и Александра Кольченко, а и еще ряд лиц, освобожденных из российского плена. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный.

По его информации, следственные и процессуальные действия будут проводиться также с каждым освобожденным моряком (всего их 24, - ред.), а также Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым. Каждый из них, по словам прокурора, является потерпевшим в уголовных производствах. А свидетельства освобожденных украинцев станут весомым доказательством совершения Россией преступлений в оккупированном Крыму. В том числе, и военных, уточнил Поночевный.

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