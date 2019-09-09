Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прокуратура АРК намерена допросить Сенцова и Кольченко

Прокуратура АРК намерена допросить Сенцова и Кольченко - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)
09.09.2019, 16:32

В деле об их похищении крымчанам предоставят статус потерпевших

Прокуратура Автономной республики Крым, которая располагается в Киеве, намерена вызвать для дачи показаний Олега Сенцова и Александра Кольченко в рамках дела об их похищении весной 2014 года на полуострове. Об этом сообщила спикер прокуратуры Екатерина Диденко, передает Громадське радио.

Она уточнила, что следственные действия планируют проводить после того, как освобожденных из российского плена крымчан закончат осматривать врачи.

В рамках расследования дела Сенцову и Кольченко предоставят статус потерпевших. Ранее в рамках расследования уже давал показания другой освобожденный политзаключенный Геннадий Афанасьев, а также активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

  • Кольченко и Сенцов были похищены в Симферополе 10 апреля 2014 года российскими силовиками. Их обвинили в "подготовке теракта".
  • 25 августа того же года суд в Ростове назначил им 10 и 20 лет колонии соответственно.
  • 7 сентября текущего года Сенцов и Кольченко были освобождены и вернулись в Украину вместе с другими политзаключенными и плененными в Керченском проливе моряками.

Читайте также: Мать Сенцова: Скажу ему, спасибо, сынок, что все выдержал - видео

Напишите нам
допрос Крым александр кольченко Олег Сенцов прокуратура АРК
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 