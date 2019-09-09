Прокуратура АРК намерена допросить Сенцова и Кольченко

Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Прокуратура Автономной республики Крым, которая располагается в Киеве, намерена вызвать для дачи показаний Олега Сенцова и Александра Кольченко в рамках дела об их похищении весной 2014 года на полуострове. Об этом сообщила спикер прокуратуры Екатерина Диденко, передает Громадське радио.

Она уточнила, что следственные действия планируют проводить после того, как освобожденных из российского плена крымчан закончат осматривать врачи.

В рамках расследования дела Сенцову и Кольченко предоставят статус потерпевших. Ранее в рамках расследования уже давал показания другой освобожденный политзаключенный Геннадий Афанасьев, а также активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Кольченко и Сенцов были похищены в Симферополе 10 апреля 2014 года российскими силовиками. Их обвинили в "подготовке теракта".

25 августа того же года суд в Ростове назначил им 10 и 20 лет колонии соответственно.

7 сентября текущего года Сенцов и Кольченко были освобождены и вернулись в Украину вместе с другими политзаключенными и плененными в Керченском проливе моряками.

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