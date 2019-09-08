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Денисова рассказала, где поселили Сенцова и Кольченко

Денисова рассказала, где поселили Сенцова и Кольченко - Фото
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08.09.2019, 17:49

Сейчас они в больнице, организовано временное жилье

Для освобожденных украинцев, которые жили в оккупированном Крыму, режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко организовали временное жилье. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает BBC News Украина.

"Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда нельзя, - сказала она. - Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать".

  • Вчера рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.

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