Мать Сенцова: Скажу ему, спасибо, сынок, что все выдержал - видео

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"Счастье. Вот такое счастье. Оно неожиданное как-то", - рассказала Людмила Сенцова перед встречей с сыном, которого не видела в Украине более пяти лет

Мать освобожденного из российского заточения украинского политзаключенного Олега Сенцова вчера, 8 сентября, приехала из крымской оккупации в Киев увидеться с сыном. Об это сообщил канал ATR, который взял короткое интервью у Людмилы Сенцовой и 14-летнего сына режиссера Владислава.

Женщину спросили, что она чувствует и что скажет сыну, когда увидит его.

"Всё ждали, что это не он, что его не взяли в этот список. Было страшно. А потом, когда уже увидели <...> Скажу ему "спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу, и что ты все-таки у меня живой". Все, мне больше ничего не надо", - сказала она.

Сенцова в аэропорту встречали дочь Алина и двоюродная сестра Наталья Каплан.

  • Сенцова оккупанты задержали в мае 2014-го, осудив по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму". Сенцов находился в заполярной тюрьме в Лабытнанги.
  • В 2018 году у Сенцова была жесткая голодовка: требовал освободить политзаключенных.
  • 7 сентября 2019 года по обмену в Украину вернулись 35 политзаключенных/военнопленных из РФ, среди них - Сенцов. 

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Теги: Олег Сенцов
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