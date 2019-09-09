Мать Сенцова: Скажу ему, спасибо, сынок, что все выдержал - видео

Мать освобожденного из российского заточения украинского политзаключенного Олега Сенцова вчера, 8 сентября, приехала из крымской оккупации в Киев увидеться с сыном. Об это сообщил канал ATR, который взял короткое интервью у Людмилы Сенцовой и 14-летнего сына режиссера Владислава.
Женщину спросили, что она чувствует и что скажет сыну, когда увидит его.
"Всё ждали, что это не он, что его не взяли в этот список. Было страшно. А потом, когда уже увидели <...> Скажу ему "спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу, и что ты все-таки у меня живой". Все, мне больше ничего не надо", - сказала она.
Сенцова в аэропорту встречали дочь Алина и двоюродная сестра Наталья Каплан.
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