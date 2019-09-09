Мать Сенцова: Скажу ему, спасибо, сынок, что все выдержал - видео

Мать освобожденного из российского заточения украинского политзаключенного Олега Сенцова вчера, 8 сентября, приехала из крымской оккупации в Киев увидеться с сыном. Об это сообщил канал ATR, который взял короткое интервью у Людмилы Сенцовой и 14-летнего сына режиссера Владислава.

Женщину спросили, что она чувствует и что скажет сыну, когда увидит его.

"Всё ждали, что это не он, что его не взяли в этот список. Было страшно. А потом, когда уже увидели <...> Скажу ему "спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу, и что ты все-таки у меня живой". Все, мне больше ничего не надо", - сказала она.

Сенцова в аэропорту встречали дочь Алина и двоюродная сестра Наталья Каплан.

Сенцова оккупанты задержали в мае 2014-го, осудив по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму". Сенцов находился в заполярной тюрьме в Лабытнанги.

Сенцов находился в заполярной тюрьме в Лабытнанги. В 2018 году у Сенцова была жесткая голодовка: требовал освободить политзаключенных.

голодовка: требовал освободить политзаключенных. 7 сентября 2019 года по обмену в Украину вернулись 35 политзаключенных/военнопленных из РФ, среди них - Сенцов.

Читайте также: Экс-узник Кремля: Русские - хорошие, но КГБ контролирует всех

