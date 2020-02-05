ПЦУ взялась за календарную реформу: создали комиссию

Глава ПЦУ Епифаний (Фото: пресс-служба президента)

Синодальная календарная комиссия создана в Православной церкви Украины на заседании Священного синода 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Необходимость календарной реформы требуется взвешенно и конструктивно обсуждать, учитывая мнение общества, отметили в ПЦУ. Для этого и была создана комиссия под руководством ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.

Также на заседании синода осудили решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила "о внесении изменений в церковный календарь, которое является нарушением канонического порядка". На Волыни рождественскую литургию служили дважды - 25 декабря и 7 января.

В то же время синод разрешил, в случае пастырской необходимости, с благословения правящего архиерея 25 декабря совершать молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнять колядки.

В декабре 2018 года митрополит Михаил претендовал на пост главы ПЦУ, но снял свою кандидатуру.

В декабре 2019 года стало известно, что число сторонников переноса Рождества на 25 декабря растет, хотя большинство по прежнему против.

4 января предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что украинцы еще не готовы к календарной реформе.

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